Bewolkt en nevelig

SNEEK-Het bleef gisteren tot de avond droog en was er vooral in de morgenuren nog het zonnetje erbij, een meevaller dus. Afgelopen nacht heeft het licht geregend en ook vandaag valt er hier en daar nog wat motregen.

De zon heeft deze dag niet veel kans, de dag verloopt op veel plaatsen nevelig. Mist kwam vanmorgen nog voor in het uiterste westen van de provincie. Wind noordoostelijk en is zwak, af en toe matig bij grote wateren. De temperatuur tenslotte, deze komt op een 17 a 18 graden uit.

Komende nacht blijft het nevelig, valt er af en toe wat motregen en wordt het niet kouder dan een graadje of 12.

Morgen weinig verandering, bewolkt met af en toe wat motregen, heel misschien dat later op de dag het zonnetje nog even doorbreekt. De wind zuidwestelijke en is zwak tot matig, temperatuur 17 graden.

Woensdag belooft een betere dag te worden met het weer. De dag verloopt droog met het zonnetje erbij, mogelijk in de morgen eerst hier en daar nog mist. Iets zachter met 19 graden.

De rest van de week herfstig met geregeld buien met een toenemende wind.

Dirk van der Meer