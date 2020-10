Bewolkt en buiig

SNEEK-Deze week verloopt met aardig wat nattigheid, dit in de vorm van regenfronten en buien. Tussendoor is er ruimte voor de zon.

Vandaag een bewolkte dag en valt er komende uren af en toe wat motregen daaruit. Later vanuit het zuidwesten buien, ook dan blijft het dus niet droog. De zuid tot zuidoostelijke wind is matig, op het IJsselmeer en Wadden af en toe (vrij) krachtig. Later op de dag draait ze naar het zuidwesten en neemt wat gas terug. De maximumtemperatuur komt op een 14 graden uit.

Vannacht bewolkt en vallen er buien, minimumtemperatuur 11 graden.

Buien staan er voor morgen op het programma, tevens staat er een stevige zuidwestelijke wind, op het IJsselmeer en Wadden af en toe vrij krachtig tot krachtig. Temperatuur 15 graden als maximum.

Woensdag weinig verandering, de buien blijven en er staat die dag een stevige westelijke wind.

Dirk van der Meer