Bewolking, vanuit het oosten opklaringen

SNEEK- Neerslag zit er voorlopig niet in de weerkaarten of het moet morgen nog een bui in het Waddengebied zijn. We krijgen komende dagen te maken met een noordoostelijke wind en vrij veel bewolking. Pas vanaf vrijdag krijgen de opklaringen weer meer de kans, verder vrij kil met overdag een temperatuur die rond de 12 graden ligt.