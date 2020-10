SNEEK- Vanmorgen trokken er nog een paar buitjes over het noordwesten van Friesland, voor de rest hebben we deze woensdag te maken met dikke sluierbewolking waar het zonnetje doorheen probeert te schijnen.

De wind waait uit het noordoosten, zwak tot matig, op het IJsselmeer later vrij krachtig en op de Wadden zelfs af en toe krachtig, dit later in de middag. De temperatuur komt op een 13 graden uit.

De bewolking overheerst vannacht en dat telt ook voor morgen. Minimumtemperatuur 9 graden aan zee, tot een 5 graden meer de provincie in.

Morgen en vrijdag weinig verandering, bewolking blijft overheersen, zaterdag wat meer zon. Zondag bewolkt en kan er een licht buitje vallen. De temperatuur blijft aan de lage kant met 11 tot 13 graden.

Dirk van der Meer