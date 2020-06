SNEEK-Wat een geweldige meevaller hadden we met het weer gistermiddag, totaal onverwacht de zonnige perioden. Helaas is afgelopen nacht de bewolking weer toegenomen en daar houden wij ook deze dinsdag last van zoals het nu lijkt.

Er is zelfs wat lichte regen mogelijk. De wind is meest zwak, dit uit uiteenlopende richtingen, temperatuur wordt een 21 graden als maximum.

Komende nacht blijft het meest bewolkt, minimumtemperatuur 13 graden.

Morgen wolken en zon, kansje dat er later in de middag er een bui ontwikkelt, echter de buien hebben opnieuw de voorkeur voor het zuiden en midden van het land. De temperatuur 20 tot 23 graden, laagste waarde op het Sneekermeer, hoogste in de stad. Wind waait meest uit het noordoosten, zwak, af en toe matig. In de nacht naar donderdag is de kans op een (onweers)bui groter.

Donderdag meest bewolkt en is een (onweers)bui mogelijk, temperatuur 20 tot 22 graden bij een zuidwestelijke wind.

Vrijdag nog kans op een buitje, in het weekend blijft het droog met aardig wat zon. Bij een zuidwestelijke wind wordt het een 20 tot 23 graden.

Dirk van der Meer