Bevrijdingsfestival te volgen op televisie en livestream, ouderen krijgen soep

Daarom heeft de organisatie iets anders bedacht. De artiesten en sprekers zijn de hele dag digitaal te volgen, onder andere bij Omrop Fryslân. Verder wordt bij 10.000 ouderen in de provincie soep langsgebracht door legervoertuigen.

Vorig jaar kwam 75 jaar geleden voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog met de bevrijding door de geallieerde strijdkrachten. De grote viering kon toen niet doorgaan vanwege corona. De festiviteiten zouden naar dit jaar worden verschoven. De viering '75 plus1' zou groots van opgezet moeten worden, maar opnieuw gooit de coronapandemie roet in het eten. Een viering met publiek is dit jaar ook niet mogelijk. Daarvoor in de plaats is er een ' Bevrijdingsdagviering coronaproof' gekomen, die moet worden gezien als een aftrap voor meer activiteiten die later dit jaar zullen plaatsvinden, zegt Marre Sloots van Bevrijdingsfestival Fryslân.

Livestream, radio en televisie

Het Bevrijdingsfestival is dit jaar vooral op internet, op radio en televisie te volgen. De artiesten en sprekers zullen onder andere op Omrop Fryslân te zien zijn. Omrop Fryslân zendt een liveshow uit met sprekers en artiesten. Daarnaast zijn op de websites van Bevrijdingsfestival Fryslân en poppodium Neushoorn livestreams te zien met alleen muziek.

Soep voor 10.000 ouderen

Niet digitaal maar wel coronaproof is dat op 5 mei zelf 10.000 oudere mensen in de provincie maaltijdsoep krijgen. Televisiekok Yvette van Boven heeft het recept geschreven. De blikken worden langsgebracht door antieke en moderne legervoertuigen die in groepjes van twee de provincie in gaan. De route wordt vanwege corona niet bekendgemaakt. De tochten zijn te volgen op Omrop Fryslân livestream, radio en televisie.

In plaats van ontbijt

De ouderen die de soep krijgen, wonen in verzorgingshuizen, maar het zijn ook zelfstandig wonende ouderen bij die zich hebben opgegeven bij de Seniorenbond. Sloots: "Normaal gesproken nodigen we ouderen 's ochtends altijd uit op het festivalterrein (voor een ontbijt (red.)), zodat zij er ook bij betrokken zijn. Dat is er dit jaar natuurlijk niet, maar we wilden wel iets moois voor hen doen."

Voordeel van de viering op radio, televisie en internet is dat je zo meer mensen kunt bereiken, volgens Sloots. "Het mooie van dit jaar is dat we zoveel mensen kunnen bereiken. Mensen die normaal niet naar Leeuwarden zouden komen, kunnen het nu wel op internet volgen. We zijn dus minder georiënteerd op alleen de hoofdstad."