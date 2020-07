Bestrijding Japanse duizendknoop

SNEEK- De Japanse duizendknoop is een plant die erg snel groeit en waarvan de wortels heel wat schade kunnen aanrichten aan funderingen, rioleringen en straten.

Deze plant groeit op meerdere plekken in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente bestrijdt de plant met een elektrisch apparaat, de Rootwave Pro. Hiermee is SWF de enige gemeente die dit apparaat voor het eerst zelf gebruikt. Je kunt hiermee schokken toedienen aan de stengels en wortels van de plant. Is een stengel dun, dan geef je een kleine schok en anders een grote schok.

Als de plant geregeld stroomstoten worden geven, zal hij niet verder groeien en met een beetje geluk zelfs verdwijnen. De Japanse duizendknoop kan ook in jouw tuin groeien. Herken je onderstaande plant? Hier vind je tips om de plant te bestrijden: https://bit.ly/3f7BSHb