Bern fan 'De Legeaen' lizze natoergebiet oan by skoalle

It plein is omtovere yn in prachtich lyts natoergebiet. Dêr't yn de lêste winter de bern noch mei slydsjes fan de heuvels glieden, stiet it no fol mei bloeiende beammen en struken. Sa wurdt de natoer bij de bern brocht en de bern ha dit wurk mei in protte entûsjasme en leafde dien.