Berging Sleepboot Harmen

SNEEK- Drie dagen geleden kwam de honderd jarige sleepboot Harmen, die aan de Houkesloot Boulevard afgemeerd ligt, in de problemen. Het schip dreigde naar de bodem te zinken. De brandweer van Sneek wist dat te voorkomen en er werden schermen geplaatst om het schip dat olie lekte.

Vanmorgen rond de klok van negen uur is bergingsbedrijf HEBO-Maritiemservice begonnen met het lichten van de Harmen. Fotograaf Jan Douwe Gorter was bij de berging aanwezig. Wat de oorzaak van het malheur is, zal verder onderzocht worden.