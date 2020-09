Benoeming Honorair Consul Roemenië biedt kansen voor ondernemers in SWF

SNEEK- Vanmorgen installeerde de ambassadeur van Roemenië de heer Reinder Schaap uit Heeg als honorair consul voor Noord-Nederland. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Sneek. De heer Schaap mag daarmee Roemenië vertegenwoordigen in Friesland, Groningen, Flevoland en Utrecht.

De ambassadeur en de honorair consul namen ook deel aan een rondetafelgesprek met wethouder Mark de Man en ondernemers uit de gemeente. Het gesprek ging over de kansen en uitdagingen in Fryslân en Roemenië. Wethouder de Man: “Dit was een prachtige kans om de ambassadeur van Roemenië kennis te laten maken met bedrijven uit Súdwest-Fryslân die een relatie hebben met Roemenië of die deze ambitie hebben. Daarbij richten we ons op twee sectoren die ook in Roemenië van belang zijn en aandacht verdienen: maritiem en agrarisch. Mede door de installatie van de heer Schaap hopen we in onze gemeente een goede band op te bouwen met Roemenië.”

Foto:

Burgemeester Jannewietske de Vries en Wethouder Mark de Man heten de ambassadeur en haar gevolg welkom op het stadhuis in Sneek. Vlnr: Jannewietske de Vries (burgemeester Súdwest-Fryslân), Brânduşa Ioana Predescu (ambassador), Reinder Schaap (honorair consul), Christian Mateescu (minister counsellor), Mark de Man (wethouder Súdwest-Fryslân).