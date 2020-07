Bekladde gevel

Nu worden er in de stad dagelijks ‘tags of scribbles’ aangebracht. Het is een onnozele en storende vorm van graffiti ( echte graffiti is bovenstaande absoluut niet!) die er niet uit ziet. Het leidt al snel tot een verloederde uitstraling en jaagt pandeigenaren op kosten om de bekladde gevels te reinigen of opnieuw te schilderen.