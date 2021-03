Bauke Faber is eerste ‘Held van de Hemdijk’

SNEEK- Tijdens een online pubquiz voor de inwoners van de wijk Hemdijk, is Bauke Faber uitgeroepen tot ‘Held van de Hemdijk 2020’. Faber woont sinds begin jaren ‘90 in de wijk Hemdijk en draagt onderscheidend bij aan het welzijn in de wijk. Bauke Faber is de eerste die de eretitel “Held van de Hemdijk” krijgt opgedragen.

“Stichting Wijkbelangen Hemdijk heeft als doelstelling dat we een beetje op elkaar, onze omgeving en elkaars spullen letten. Iedereen in de wijk kent Bauke. Hij waakt over het schapenveldje, is de hoeder van het Spoordok, onderhandelt met de gemeente over het groenonderhoud, plaatst vleermuis torens en eenden korven, bouwt hutten met kinderen en gaat er in tijden van vorst drie keer per nacht uit om het Spoordok van een mooie ijslaag te voorzien”, aldus voorzitter Bram Nauta. “Bij de jaarlijkse Himmeldei zorgt Bauke voor de kano’s, coördinatie, sfeer en afvoer van het vuil. Hij repareert bankjes, hangt de sfeerverlichting op bij de BBQ en veel meer. Vele redenen waarom Bauke deze eer ten deel valt”, aldus de voorzitter. Een staande – digitale – ovatie van alle pubquiz deelnemers, onderstreepte dat het bestuur een terechte keuze had gemaakt.

De eretitel ‘Held van de Hemdijk’ wordt in principe jaarlijks uitgereikt aan iemand die op een opmerkelijke manier invulling geeft aan de doelstelling van de Stichting. In de onderscheiding lopen twee hoofdletters ‘H’ in elkaar over. Het beeld is een ontwerp van en gemaakt door wijkbewoner Douwe Blanksma, directeur van Repko Sneek.