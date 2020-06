Baptisten Gemeente Sneek organiseert de eerste kerkelijke Sing-in van Nederland

SNEEK- De Baptisten Gemeente Sneek (BGS) is continu op zoek naar mogelijkheden binnen de beperkingen. Direct na de sluiting van de kerken, is ingezet op het organiseren van livestreams. Elke zondagmorgen staat er een team klaar om de kerk via ons YouTube kanaal bij de mensen thuis te krijgen.

De roep om samen te zingen werd naar aanleiding van de versoepelingen steeds groter. De BGS ziet het dan ook als een feest dat de gemeente Súdwest Fryslân toestemming gegeven heeft voor het organiseren van een heuse Sing-In op ons parkeerterrein.

Voorganger Wouter Bandstra: ‘Op deze avond mag er eindelijk weer samen gezongen worden. We doen dat buiten, op voldoende afstand van elkaar’. De Sing-In, met als toepasselijk onderwerp ‘Het Is Feest’, is vrijdagavond 3 juli as.

Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, is het nodig om je van tevoren op te geven. Dit kan door het sturen van een mail naar aanmelden@baptistengemeente.nl

Het begint om 20:00 uur en is 21:30 uur afgelopen.

Dit feest is live te volgen via www.tinyurl.com/youtubebgs