Babyboom in Rasterhoffpark: Vierde kalfje in korte tijd geboren

SNEEK - Er is een babyboom gaande in het Rasterhoffpark! Vanmorgen is er in korte tijd een vierde Hooglanderkalfje geboren. Al deze kalfjes zijn nakomelingen van de onlangs gestorven Hooglander stier.

In 2018 werden er voor het laatst twee kalfjes geboren, vorig jaar was er geen aanwas van de Hooglanders. Dit jaar is het dus goed raak met de geboorte van het vierde kalfje. Op de foto’s van Ype van der Werf is mooi om te zien dat het kalfje nog opdrogen en schoongelikt moet worden. Het jonge kalfje is nog niet bij de kudde, want het kan nog amper lopen. Houd afstand en pas goed op uw hond, is het advies van Ype van der Werf.