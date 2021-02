Avondklok wordt verlengd tot 3 maart

FRYSLÂN - De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is volgens het kabinet nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland.

Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.

Avondklok

Tijdens de avondklok is het verplicht om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen te blijven. Het is niet toegestaan om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moet men een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Indien het nodig is dat iemand voor werk naar buiten gaat, dan is een werkgeversverklaring ook verplicht.