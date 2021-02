Avondklok blijft van kracht, ook Eerste Kamer akkoord

FRYSLÂN - De avondklok blijft van kracht. Vanavond is ook de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de spoedwet.

Voor de avondklok werd gestemd door de VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA en fractie Otten. Tegen waren FVD, PVV, JA21, SGP, Partij voor de Dieren en fractie Nanninga.

De spoedwet was nodig, omdat het voor het Kabinet niet zeker is dat de rechtbank in hoger beroep in zal stemmen met de juridische basis waarop de avondklok tot nu toe gebaseerd is. De uitspraak in hoger beroep wordt pas volgende week vrijdag gedaan.

De spoedwet gaat dit weekend in.