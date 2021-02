Auto gestolen bij kleinste huisje van Sneek

“Ik moet jullie nu alweer melden dat er een bende autodieven bezig is in het centrum van Sneek. Eén van de autootjes is vandaag door de autodieven meegenomen, terwijl deze goed op slot zat. De bewoners zijn erg verdrietig dat hun mooie rode cabrio gestolen is. Zou de dief de auto weer terug willen brengen? Namens de bewoners van Singel 54B Loes de Bruin.”