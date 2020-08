Arriva zet al het materiaal in bij start nieuw schooljaar

FRYSLAN - Het wordt een spannende week voor vervoersbedrijf Arriva. Komende week is de vakantie in het Noorden voorbij en dan nemen ook de schoolkinderen weer massaal het openbaar vervoer.

"De besmettingen nemen toe", zegt Arriva-directeur Anne Hettinga. "Ik wil niet dat het OV daar een volgende oorzaak van is."

Arriva zet zoveel mogelijk bussen in als mogelijk. "Het gaat erom dat we in de bussen genoeg afstand kunnen houden, dus we willen niet met stampvolle bussen rijden." Een garantie dat het rustig blijft in de bussen, geeft Hettinga echter niet. "Deze omstandigheden zijn uniek. We denken dat de maatregels genoeg zijn. Dat hopen en verwachten we ook, maar een garantie gaat te ver."

'Spreiding is het toverwoord'

Het vervoersbedrijf heeft afspraken gemaakt met hogescholen en de provincie. "Zo hoeven de meeste reizigers niet meer om 9 uur op school te zijn, maar wat later. Spreiding is het toverwoord. Ik vind dat we in Fryslân ook een voorbeeldfunctie hebben. Iedereen is hier erg bereid om mee te werken."

Met middelbare scholen is spreiding lastiger, vertelt Hettinga. "Ze proberen met name om wat te doen aan het eerste en tweede uur in het rooster, maar het is lastiger."

Meer dan wat Arriva nu doet, kan volgens Hettinga niet. "We zetten het maximale aantal bussen in, meer bussen hebben we niet. Ik vind het wel spannend."