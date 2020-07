Arriva presenteert de eerste vernieuwde GTW-trein

Speciaal voor de presentatie van deze trein heeft zangeres Jamila Faber een lied geschreven. Samen met het lied en bijpassende videoclip geeft Arriva de reizigers in Friesland en Groningen een kijkje in het vernieuwingsproces en alvast in de vernieuwde trein. Donderdagmiddagis de eerste rit met reizigers naar Harlingen-Haven vertrokken.

Wat is er vernieuwd: van een nieuwe jas tot oplaadpunten

Naast een nieuwe look hebben de vernieuwde GTW-treinen batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor zijn ze niet alleen duurzamer, ook zijn ze stiller op het station. Door de remenergie op te slaan hoeft de trein namelijk niet stationair te draaien bij stilstand om alle systemen, zoals verlichting en airco, werkende te houden. Daarnaast vergroot het reiscomfort van de reizigers door een groot aantal vernieuwingen:

Oplaadpunten bij iedere stoel

Gescheiden afvalinzameling

Gebruik van e-leather (duurzamere optie voor leer) op de hoofdsteunen

Zitplaatsindicator aan de buitenzijde van de trein

Schermen met reisinformatie in gehele trein

Toilet met verschoontafel voor baby’s

Geen eerste klas meer, maar een volledige trein met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en voorzieningen (inclusief een afgesloten stiltecoupé)

Geen onderscheid meer tussen eerste en tweede klas

In de vernieuwde GTW-trein en de WINK-trein is er geen onderscheid meer tussen eerste en tweede klas zitplaatsen. Met de vernieuwde treinen krijgt iedere reiziger een trein waar hij de prijs betaalt voor de tweede klas maar het comfort van de eerste klas ervaart. Dit was een uitvraag van de opdrachtgevers voor de nieuwe treinconcessie. De eerste vernieuwde GTW-trein zal eerst alleen worden ingezet op de trajecten in Friesland. Op deze trajecten wordt ook in de huidige concessie al geen eerste klas tarief gehanteerd. Vanaf september 2020 wordt het eerste klas tarief op de treinlijnen van Arriva in Groningen en Friesland in zijn geheel afgeschaft.



Gehele treinenvloot vernieuwd

Samen met treinenbouwer Stadler wordt de hele treinvloot van 50 treinen vernieuwd. Per toerbeurt worden de treinen in 2020 en 2021 van binnen en buiten onder handen genomen. De vernieuwing is onderdeel van de nieuwe treinconcessie die eind van dit jaar start. In 2017 hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de concessie voor de tweede keer op rij gegund aan Arriva. Met de winst van deze concessie blijft Arriva tot en met 2035 het treinvervoer op de Noordelijke lijnen verzorgen. In het voorjaar van 2021 komen er 18 nieuwe WINK-treinen naar het Noorden. Deze gaan op HVO rijden. Ook wordt op verschillende trajecten de dienstregeling uitgebreid met extra spitstreinen. Deze nieuwe dienstregeling wordt in aankomend najaar bekend gemaakt.



Noordelijke lijnen 2020-2035

Op dinsdag 11 juli 2017 hebben de provincies Groningen en Fryslân en Niedersachsen de treinconcessie in Noord-Nederland opnieuw aan Arriva gegund. Met deze gunning blijft Arriva deze trajecten verzorgen van december 2020 tot en met 2035.