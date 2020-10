ANWB Fonds krijgt veel projectaanvragen - maar niet uit Friesland

SNEEK- De ANWB geeft dit jaar €10.000 aan het meest inspirerende maatschappelijke project uit iedere provincie. Vanuit veel provincies stromen de aanvragen binnen, maar er zijn ook provincies die erg bescheiden zijn waaronder Friesland. De ANWB is ervan overtuigd dat er ook in Friesland veel mooie projecten gaande zijn die in aanmerking komen voor deze bijdrage van het ANWB Fonds. Inschrijven kan nog tot maandag 12 oktober via www.anwb.nl/anwbfondshelpt.

Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven ondersteunt. De aanvragen moeten gaan over verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toegankelijker maken van locaties voor mensen met een beperking, de aanschaf van een duo-fiets voor ouderen die slecht ter been zijn of de aanleg van een veilige oversteekplaats naar een basisschool.



Ook honoreert het ANWB Fonds projecten voor het ‘corona-proof’ maken van bijvoorbeeld musea en voertuigen, zodat iedereen op een veilige manier een dagje uit kan.



Nadat de inschrijving is afgesloten, kan iedereen in Nederland via de website van de ANWB tussen 26 oktober tot en met 23 november stemmen op wat volgens hen het meest inspirerende project is. Uit de top 3 die per provincie overblijft, kiest een commissie van het ANWB Fonds de winnaar.



Maatschappelijke initiatiefnemers uit Friesland kunnen t/m 12 oktober hun voorstel voor een project indienen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt. Daar vind staat ook alle informatie over de voorwaarden.