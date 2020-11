Antonius Ziekenhuis organiseert online gedenkdag overledenen

SNEEK- Ieder jaar wordt er door alle Friese ziekenhuizen een gedenkdag georganiseerd om patiënten te gedenken die in het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn overleden. Omdat het in deze tijd niet mogelijk is om in het ziekenhuis een herdenkingsbijeenkomst te organiseren, bieden de ziekenhuizen een alternatief. Het Antonius Ziekenhuis nodigt nabestaanden uit om de herdenking voor de patiënten die in het Antonius Ziekenhuis zijn overleden online bij te wonen.

De geestelijk verzorger van het Antonius Ziekenhuis, Michiel van Blanken, verzorgt de gedenkdag en is blij dat het in deze vorm toch kan worden aangeboden. “Voor veel nabestaanden draagt de gedenkdag bij aan het rouwproces. Normaal gesproken komen we in het ziekenhuis bijeen, maar omdat dit nu niet kan organiseren we dit jaar een online gedenkdag. We staan samen stil bij de patiënten die afgelopen jaar zijn overleden in ons ziekenhuis, waarbij we een speciale versie hebben waarin we stilstaan bij de kinderen die zijn overleden. We hopen dat deze alternatieve herdenking bijdraagt aan het verwerken van het verlies. We willen nabestaanden van harte uitnodigen om thuis de gedenkdag bij te wonen en samen met ons een kaarsje aan te steken voor de dierbaren die we hebben moeten laten gaan”, aldus Van Blanken.

De gedenkdag staat vanaf vrijdag 13 november online. De nabestaanden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Omdat niet alle adressen bekend zijn, bent u ook via deze weg als nabestaande van harte uitgenodigd om de opname te bekijken. Vul het formulier in op www.mijnantonius.nl/gedenken en u ontvangt de link om de opname te bekijken.

Meer informatie over de gedenkdag kan worden verkregen via de afdeling geestelijke verzorging van het Antonius Ziekenhuis. Telefoonnummer : 0515 – 48 88 88