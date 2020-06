Annemarie Kingma nieuwe rector csg Bogerman

SNEEK - Annemarie Kingma is benoemd tot nieuwe rector van csg Bogerman, dat locaties heeft in Balk, Sneek en Koudum.

Dat heeft het College van Bestuur van CVO Zuid-West Fryslân bekend gemaakt. Kingma volgt Jos te Marvelde op en gaat na de zomervakantie beginnen.



Kingma is al sinds 1987 werkzaam in het onderwijs. De nieuwe rector was eerder docent en locatiedirecteur van Bornego Beugel in Heerenveen. Verder was Kingma ook vier jaar directeur van OSG Singelland in Drachten.