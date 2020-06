Anne Ferwerda ziet zeldzame vogel: De Hop!

Het gaat om de Hop, een vogel die veel in Frankrijk en Spanje gezien wordt, maar zelden gespot wordt in onze omgeving zo dicht bij huis. Behoorlijk uniek dus. Deze prachtige foto is gisteren in de namiddag gemaakt in de Tijnjepolder achter Uitwellingerga.

Wikipedia schrijft het volgende over de Hop

De hop is gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine verenkleed met een lange zwart gepunte kuif, die kan worden opgezet als de vogel opgewonden is. De staart en de vleugels zijn zwart en getekend met brede witte strepen. De snavel is lang en dun. Een opvallende eigenschap is de uitgesproken stank die het dier verspreidt omdat enerzijds het nest nooit wordt schoongemaakt (voedselafval en mest blijven achter) en anderzijds omdat het vrouwtje een klier heeft aan de basis van haar staart, die tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt. Een bijnaam voor de hop is dan ook drekhaan. De hop is een insectenetende weidevogel. De roep van de hop klinkt als hoep, hoep, en hoewel het geluid niet luid is, is het toch op grote afstand hoorbaar. De lichaamslengte bedraagt 26 tot 28 cm[2] en het gewicht 75 gram.