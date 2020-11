Amnesty International vraagt inwoners van Gemeente Súdwest-Fryslân mee te schrijven tegen onrecht

SNEEK-Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december, Internationale dag van de Rechten van de Mens, miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Oók in jouw regio of gemeente komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Doe mee met ’s werelds grootste mensenrechtenevent en verander vandaag nog een leven. Meer Informatie:

De Coronaproof 1 persoons-schrijfpakketten met schrijfmaterialen en 10 voorbeeldbrieven zijn vanaf 20 november op te halen bij de Bibliotheek te Sneek en Wereldwinkel Sneek. Dit schrijven kunt u alleen doen of u kunt een aantal mensen uitnodigen om samen te schrijven ( Denkt u hierbij wel aan de coronamaatregelen?)

U kunt schrijven tot eind december.

Uw hulp is hard nodig Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten. Dit jaar komt Amnesty onder andere in actie voor Paing Phyo Min uit Myanmar. Hij is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij een gedicht schreef over het leger. Bizar! Paing Phyo Min is een studentenleider en lid van een poëziegroep. De groep werd gearresteerd na hun comedy optreden, verkleed als soldaten maakten ze grappen over het leger. Ook komt Amnesty in actie voor biologiestudenten Melike Balkan en Özgür Gür uit Turkije. Zij sloten zich aan bij een solidariteitsgroep voor lhbti’ers en tijdens een vreedzame actie gebruikten agenten buitensporig geweld en werden veel studenten gearresteerd. Melike en Özgür kunnen 3 jaar celstraf krijgen voor hun LHBTI-activisme. Help mee om alle aanklachten tegen hen te laten vallen. Elke actie telt, ook deze mensen hebben uw steun hard nodig. Schrijven tijdens corona

Heeft het schrijven effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Dus pak pen en papier, onderteken de petities en proost op de vrijheid en gerechtigheid! Magai Matiop Ngong, vrijgelaten uit dodencel in 2020:

“HEEL ERG BEDANKT. IK HEB GEEN WOORDEN. MIJN HART IS GEVULD MET GELUK."