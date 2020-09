SNEEK- Eerder doopte dominee Wouter Bandstra van de Baptisten Gemeente in Sneek al eens een gemeentelid in de Sneker Boategoat. Dat was op 18 juni 2017. Vanmorgen hield de Evangelische Gemeente Sneek een doopdienst op het Pottenstrand, waar maar liefst 24 mensen, waaronder een groot aantal jongeren, zich door onderdompeling liet dopen. Het werd een bijzondere gebeurtenis: Als de Potten de Jordaan wordt, de plaats waar Jezus zo'n 2000 jaar geleden door Johannes de Doper gedoopt werd.

“Eigenlijk hadden we in maart al een speciale doopdienst gepland bij ons in de Hemkerk. Maar door corona kon dit geen doorgang vinden”, vertelt Klaas Struiksma van de EGS.

“Het is geweldig dat 24 mensen de keuze maken om Jezus te volgen. Ik weet zeker dat ze van een leven zonder hoop in één keer naar een leven gaan tot een eeuwigheid met alle hoop die er maar is”, weet Struiksma als woordvoerder van de Hemkerk, die 275 leden heeft. Struiksma en de voorbereidingscommissie hebben alles tot in de (corona-)puntjes geregeld. De bezoekers, tussen de 300 en 400 mensen, zitten keurig netjes op zelf meegebrachte campingstoeltjes aan de rand van het water. Wat o.a. opvalt is de blijheid die de aanwezigen uitstralen, waaronder ook alweer opvallend veel jeugd.

De dienst, waarbij Lourens du Plessis voorganger is, begint met gebed en daar volgt een dooplied:

In het water van de doop

zien wij hoe God zelf belooft

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt

van de hoop die in ons leeft,

at Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Daarna volgt een preek, waarbij Handelingen 8:36-38 centraal staat, waarbij de voorganger zegt: “De doop is belangrijk. Het getuigt ervan dat de dopeling tot geloof is gekomen en kan belijden: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”

Centraal tijdens deze dienst staat uiteraard de doopplechtigheid zelf, waarbij de dopelingen steeds vooraf een getuigenis van het podium uitspreken. Stuk voor stuk doen ze dat met innige overtuiging. Ieder op zijn of haar eigen wijze.

Gods bestuurbare autootje

Zo zegt Daan van Tricht: “Hallo ik ben Daan. Ik laat mij vandaag dopen omdat ik Gods bestuurbare autootje wil worden, daar bedoel ik mee dat Hij mij mag leiden tot waar Hij mij wil hebben.”

Daarna krijgt Daan een dooptekst mee en loopt hij het water in om door gemeenteleden van de EGS gedoopt te worden. Hij gaat helemaal kopje-onder! Met een blij gezicht komt hij even later weer tevoorschijn uit het Pottenwater! Zo gaat het met alle andere dopelingen ook. Keer op keer klinkt er luid applaus van de aanwezigen. Een witte badhanddoek, of moet ik zeggen doopdoek, met persoonlijke gegeven krijgen de dopelingen daarna uit handen van een bekende. Een aandenken aan een bijzondere morgen!

Henk van der Veer