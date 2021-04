Alle versoepelingen coronamaatregelen uitgesteld door kabinet

Het plan was om per 21 april onder andere de terrassen weer te openen, de beperkingen voor de winkels op te heffen en de avondklok te beëindigen. Het kabinet vindt het bij nader inzien daarvoor nog te vroeg, aangezien de piek in het aantal besmettingen nog niet is geweest.

Ook zal de kritiek vanuit de ziekenhuizen een rol spelen. Zij gaven afgelopen week aan dat er juist sprake is van een toename van het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en IC's en het daarmee samenhangen van het afschalen van de reguliere zorg.

Als het aantal besmettingen het toelaat, is het plan nu om de versoepelingen een week later in te laten gaan, op 28 april. Het zou dan in ieder geval gaan om het toestaan van terrassen en het schrappen van de avondklok.

Aanstaande dinsdag zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nadere toelichting geven tijdens een persconferentie. Zij zullen dan ook meer vertellen over de volgorde van de versoepelingen.