Al duizenden handtekeningen verzameld tegen sluiting keukens van Patyna

SNEEK-Als protest tegen het sluiten van twaalf reguliere Patyna-keukens en het terugbrengen van het koken naar een centrale locatie in Bolsward, heeft Imko Kimm een petitie opgezet. Hij heeft ondertussen ruim 1.000 handtekeningen verzameld. Daarnaast loopt er ook een online petitie van een anonieme andere persoon, die al meer dan 3.000 keer getekend is. Kimm wil de handtekeningen zondag bij zorgorganisatie Patyna in Sneek afleveren.