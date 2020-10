Afscheid van meester Jan Frankema

SNEEK- Vandaag, donderdag 8 oktober, was de laatste officiële lesdag van meester Jan Frankema. Na een mooie carrière in het onderwijs neemt ‘de meester met de gitaar’ nu afscheid van zijn leerlingen en ook van CBS De Vuurvlinder waarop hij werkzaam was. Hij gaat met pensioen.

Zat je bij meester Jan in de groep, dan werd er veel gezongen. Populair waren zijn ‘à la minute’ verzonnen liedjes waarbij altijd veel gelachen werd. Ook zijn verhalen over de Tweede Wereld Oorlog zullen veel kinderen bijblijven. Dit bracht enkele van zijn collega’s op het idee om hem deze laatste dag op een bijzondere manier binnen te halen.

Na een lekker ontbijtje thuis werd de meester in een echte Willys Jeep uit 1941 gehesen. Er werd eerst een rondje door de stad gemaakt. Daarbij werd onder meer het oorlogsmonument bij de Martinikerk even aangedaan. Meester Frankema was ieder jaar -samen met kinderen uit zijn groep- vaste bezoeker van de 4 mei-herdenking in de stad. Het was toepasselijk om hier in dit bijzondere voertuig even bij stil te staan. Daarna volgde een ritje door Duinterpen om vervolgens op het plein van CBS De Vuurvlinder te belanden.



Niet vervelen

Jan Frankema zal zich straks zeker niet gaan vervelen, want dan kun je hem waarschijnlijk regelmatig tegenkomen bij zijn fietsrondes. Tenminste, dat zegt zijn vrouw. Van haar mag hij dagelijks er even op uit op zijn mountainbike, zodat zij in elk geval ook nog even aan haar zaakjes toe kan komen… Misschien kom je hem ook wel tegen op ruilbeurzen van miniatuurautootjes, want meester Jan is op dat gebied een kenner en een èchte liefhebber.

Meester Jan heeft overigens aangekondigd in de toekomst ook nog wel eens beschikbaar te zijn als invalmeester op de school. Een aanbod waar men op De Vuurvlinder erg blij mee is.

Prestatie

Na het welkom door zijn duo-collega Vanessa Kloosterman werd Meester Frankema toegezongen en door de kinderen uit zijn groep bedolven onder mooie bloemen. Er werd een optocht gemaakt door de school waarbij even een kijkje werd genomen bij alle groepen. Alles corona-proof, natuurlijk.

Toen de rust eenmaal was teruggekeerd in de gangen van de school, vond er in groep 7a een door de kinderen georganiseerd feestprogramma plaats.



Jan Frankema werkte ruim 40 jaren in het onderwijs. Zelf is hij daar laconiek over, maar tegenwoordig mag dit gerust een prestatie genoemd worden. Ze zullen hem straks missen op De Vuurvlinder!