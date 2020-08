Afnemende wind

Doordat de bomen nog in blad staan, moet het verkeer rekening houden met afgewaaide takken. Verder is het bewolkt met af en toe (mot)regen. De temperatuur magertjes, 18 graden tot een 20 graden in het uiterste zuidwesten van de provincie.

Komende nacht nacht neemt de wind flink af, opklaringen, een buitje is nog mogelijk. Minimumtemperatuur 14 graden bij grote wateren tot een 11 graden elders.

Morgen opklaringen, ook is er kans op een bui en bij een zwakke tot matige wind wordt het een graadje of 19 bij de Wadden, tot een 21 graden meer de provincie in.

Vrijdag en zaterdag volgen met een buiig weerbeeld, temperatuur 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer