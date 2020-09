"Afgelopen jaar zijn wij gestart met een Taalcafé in Sneek", aldus Marianne Eringa van het Friesland College

SÚDWEST-FRYSLÂN – “We willen graag laten zien wat we te bieden hebben voor (toekomstige) werknemers en bedrijven op het gebied van basisvaardigheden en beroepsgericht onderwijs. De dag is geslaagd wanneer we ons netwerk met nieuwe bedrijven en organisaties hebben uitgebreid en we veel geïnteresseerde mogelijke leerders hebben ontmoet. Ook stimuleren we onze cursisten het Werkfestival te gaan bezoeken. We hopen dus veel van hen te zien netwerken!”, vertelt Marianne Andringa, Docent ROC Friesland College.

“Friesland College Extra Sneek is de school voor volwasseneducatie in Sneek. Ons onderwijs is gericht is gericht op het verhogen van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden en op inburgering. We leiden toe naar examens op verschillende niveaus. Met als uiteindelijk doel dat onze cursisten een stap kunnen maken richting MBO, HBO en/of werk. We maken opleidingen op maat voor bedrijven en organisaties, zoals Nederlands op de werkvloer.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Het is mogelijk om met docenten en cursisten te spreken over de huidige opleidingen. En er is divers informatiemateriaal om mee te nemen. We geven informatie over onze opleidingen op maat voor volwassenen in Sneek. En over de MBO-opleidingen op andere locaties.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Ons motto is: Waar leren werkt! Werk en onderwijs kunnen elkaar zo goed versterken. Bovendien blijven we vernieuwen. Afgelopen jaar zijn we met een Taalcafé gestart in Sneek. Het doel hiervan is dat onze cursisten, inwoners van Sneek en wijde omgeving ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het is maandelijks in Markt23. Door de coronacrisis ligt het momenteel stil.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Iedere werkdag is anders. We geven les op verschillende niveaus, ontwikkelen materiaal, coachen cursisten, bereiden hen voor op examens !”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Cursisten zo begeleiden dat ze het resultaat bereiken wat ze voor ogen hebben. Het maakt hen zekerder en vaardig.”

