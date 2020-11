Af en toe wat regen, ook mist

SNEEK-Vooral in het oostelijk deel van Friesland heeft men last van dichte mist, elders is het nevelig en bewolkt met her en der wat regen. De kans op (dichte) mist blijft zowel vandaag, vannacht en morgen. Verder valt er uit de bewolking vooral vanmorgen af en toe wat (mot)regen en is het bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind killetjes. De temperatuur komt in de mist niet veel hoger uit dan 8 graden, elders ligt deze rond de 12 graden.