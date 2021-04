Actie voor Doarpshûs Us Gebou in Gauw geslaagd

“ Us Gebou heeft een actief verenigingsleven met leden uit de hele Lege Geaën, vandaar dat we deze actie zo breed wilden trekken. Via deze actie proberen we wat inkomsten te genereren voor Us Gebou. Als de regels weer versoepelen en de deuren van Us Gebou weer open mogen heten wij u allen weer van harte welkom. Na deze periode van rust hunkeren wij allen weer naar gezelligheid! Samen zingen, klaverjassen, darten of biljarten. Hopelijk komt het verenigingsleven dan snel weer op gang. We missen het ‘onder de mensen zijn’ meer dan anders. Dus wees zuinig op Us Gebou en help ons”, luidde de hartekreet.

De potgrond, de petunia’s, de lobelia’s, de begonia’s, de vlijtige liesjes en de afrikaantjes gingen gretig van de hand.

Bron: https://www.facebook.com/aktyfgau/