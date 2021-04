Actie Nawroz (Nieuwjaar) voor oorlogskinderen

SNEEK- In Mei 1940 begon de Tweede Wereldoorlog, vijf jaar later kwam de bevrijding. In dat kader kregen de schoolkinderen bovenstaand gedicht. Nu 76 jaar na de bevrijding vertelt Klaas Ferbeek, in 1937 geboren in Oudega (SWF), zijn verhaal bij de Evangelische Omroep op zondag 2 mei tijdens de uitzending Nederland Zingt op NPO2, om 11.44 uur.