Acteur en oud-leraar Bogerman Popke van der Zee overleden

MANTGUM- Acteur Popke van der Zee is zaterdag overleden. Hij is 64 jaar geworden. Van der Zee was al een tijdje ernstig ziek.

Van der Zee was leraar Engels op het Bogerman College in Sneek. Daarnaast was hij getalenteerd toneelspeler. Hij speelde meerdere keren in het iepenloftspul van Jorwert. Ook speelde hij in schooltelevisieprogramma's van Omrop Fryslân. Verder was Van der Zee een op en top natuurmens en vissen was een van z’n grote hobby’s.

Nadat Van der Zee eerder gestopt was met werken, stortte hij zich volledig op het theaterwerk. Hij speelde in grote producties als de 'Tocht van Morgen' en 'Lab Molke'. Maar ook zijn kleine intieme voorstelling als 'Juster is fuort' met Hilly Harms over dementie en 'Foar dy, nei dy'.

Persoonlijk verdriet

'Foar dy, nei dy' gaat over het verlies van een kind. Popke van der Zee en z'n echtgenote Wieke de Haan verloren in 1999 zelf een zoontje: Piter van bijna twee jaar. Hij verdronk in de vaart achter hun woning. In 'Finster op Fryslân' vertelde Van der Zee in 2017 over dit verlies en de poëzie van Douwe Tamminga die voor hem een grote troost was.