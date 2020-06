Accent Automatisering schenkt Sneker gemeenschap prachtige nieuwe leugenbank

De zevenpersoons bank werd bedacht en ontworpen door de Friese architecte Nynke-Rixt Jukema, geïnspireerd door de anderhalvemeter-samenleving. Vanmorgen in alle vroegte werd de bank geplaatst, nadat eerder de mysterieuze betonnen cirkel al was aangebracht. Het leverde zoals tegenwoordig gebruikelijk op social media al tal van reacties op. Uiteraard valt er over smaak te twisten, maar dat deze bank een cadeau van het jubilerende automatiseringsbedrijf aan Sneek is en de gemeenschap geen cent heeft gekost, hoeft niet langer over gediscussieerd te worden. Het is simpelweg een feit.

Driekoppige directie

De driekoppige directie van het bedrijf, Albert Jonkman, Eduard Vrieling en Wim Behage hadden het allemaal tot groot genoegen meegekregen: Commotie is ook promotie!

“Het 25-jarig jubileum van Accent zou worden vormgegeven met allerlei activiteiten, maar gezien de huidige situatie willen wij juist de gemeente en de burgers in de gemeente iets blijvends geven. Wat is er mooier dan om mensen te verbinden, juist nu niet digitaal maar persoonlijk? Vooral het persoonlijk contact wordt door de nieuwe werkelijkheid en met de 1,5 afstand steeds belangrijker”, zo speechte Wim Behage.

De commercieel directeur was na de aanbieding van de bank uitermate tevreden over het resultaat. “Dat er nu al zo over gesproken wordt is toch prachtig. Sommige mensen hadden het erover dat dit project tonnen ging kosten. Flauwekul natuurlijk. Ik ben enorm blij om te constateren hoe slagvaardig de gemeente Súdwest-Fryslân, constructiebedrijf De Haan en Nynke Rixt het samen met ons allemaal opgepakt hebben. We hebben vanaf het begin dat we hier mee bezig waren gezegd dat de bank passend en duurzaam moest zijn. We hadden hier budget voor vrij gemaakt en ik kan je wel vertellen dat een feest duurder zou zijn. We hopen trouwens dat we nog iets mogen doen dit jaar, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet. De bank zo hij hier nu staat, ziet er schitterend uit en past helemaal bij de locatie. Wat is er mooier om iets aan de gemeente te geven waar je al 25 jaar aan verbonden bent?! Ik kwam hier vanmorgen aanrijden en toen ik de bank voor het eerst zag had ik het gevoel dat hij hier al jaren stond,”

Nynke-Rixt Jukema

Nynke-Rixt Jukema was vanmorgen al even blij als haar opdrachtgever en gaf een toelichting op haar kunstwerk.

“Ik werk veel in de openbare ruimte en meteen na het uitbreken van de coronacrisis en de oproep om anderhalve meter afstand te houden ben ik gaan nadenken om iets met dat idee te doen. Mijn overgrootvader, Anne Frederik Hoekstra, was architect in Sneek en hij heeft de Wigledam ontworpen. Dat was een proefboerderij in de tijd dat er nog veel tbc-besmettingen waren. Een agrarische samenleving moest in zijn optiek beginnen bij gezonde melk en daarvoor ontwierp hij dus een moderne boerderij."

"Bij het ontwerpen van de bank moest ik aan pake en Sneek denken. Toen ik hoorde dat Accent iets aan de Sneker gemeenschap wilde aanbieden was 1 en 1 twee! Dat was begin april van dit jaar. Ik wist dat het zes weken zou duren om alles te realiseren. Met de fantastische hulp van de gemeente kon dat gerealiseerd worden. De vorm van de bank op deze plaats, de prachtige rode beuk die erbij staat, omarming, de hoefijzer vorm, alles klopt. Het is geen toeval. En de commentaren die de bank nu al oplevert, daar ben ik aan gewend. Er is altijd commentaar. Ik ben heel benieuwd welke volksnaam aan deze bank wordt gegeven. Wat voor naam ik er zelf aan geef? Het ontwerp is gesymboliseerd aan de leugenbank. Het tegenovergestelde van leugen is waarheid. Vandaar de bank van de nieuwe waarheid, maar we noemen het niet waarheid maar werkelijkheid. We leven in deze tijd, het is zoals het nu is, laten we er iets leuks van maken.”