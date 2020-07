Aanpak schelpenpaden in Súdwest-Fryslân

Deze zien er mooi natuurlijk uit, alleen vragen ze veel onderhoud vergeleken met asfalt- en betonpaden. Asfalt- en betonpaden zijn ook veel toegankelijker als je in een rolstoel of scootmobiel zit of met een rollator loopt, helemaal als het veel heeft geregend.

Daarom vervangt de gemeente geleidelijk een groot deel van deze half verharde paden in asfalt of beton. Deze paden zijn onder andere al aangepakt: Het Zwettepad in Sneek, het speeltuinpad in Hommerts (foto), het Snekerpad in IJlst en het wandelgebied aan de Ugolaan in Bolsward. Bij de asfaltpaden legt de gemeente er een schelpen laag overheen. Zo lijkt het weer een gewoon schelpenpad, alleen dan een stuk toegankelijker!