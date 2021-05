Aanleg zonnepark Oppenhuizen stilgelegd na vragen dorpsbelang en politiek

OPPENHUIZEN- De werkzaamheden aan een park met zonnepanelen bij Oppenhuizen zijn stilgelegd. Het bedrijf Powerfield is daar deze week begonnen met het bouwrijp maken van het park, maar de periode om een zienswijze in te dienen loopt nog. Er is ook nog een omgevingsvergunning. Het roept vragen op bij dorpsbelang en bij sommige partijen in de gemeenteraad.

Het dorpsbelang van Oppenhuizen en Uitwellingerga heeft begin mei in zijn zienswijze laten weten dat er in de dorpen geen draagvlak is voor het zonnepark. "We hebben heel duidelijk aangegeven: we steunen het niet", zegt voorzitter Luuk Westert tegen Omrop Fryslân. Toen de raad in 2017 over de plannen sprak, stond dorpsbelang er nog wel achter. "We waren er niet blij mee, maar ook niet tegen."

Boete voor bestuurders Powerfield

Dat veranderde toen in 2018 twee bestuurders van Powerfield een boete gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze hadden met een andere onderneming obligaties aangeboden zonder goedkeuring van de AFM. Na die boete veranderde het standpunt van het dorpsbelang.

Volgens Bertus Walsma van Gemeentebelangen Totaal Lokaal is het vreemd dat de gemeente niet op de hoogte was van het gebrek aan draagvlak. Hij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de gemeente de mail van het dorpsbelang in 2018 heeft gekregen, waarin wordt aangegeven dat er geen draagvlak is. Hij vraagt ook aan het college hoe het kan dat Powerfield deze week is begonnen met de werkzaamheden, terwijl de procedure om bezwaar aan te tekenen nog loopt.

Tsjerk Bouwhuis van de FNP heeft dezelfde vragen. Zijn partij maakt zich bovendien grote zorgen over de betrouwbaarheid van Powerfield, vanwege de boete die de bestuurders in 2018 kregen. "Het dorp zou in het zonnepark kunnen participeren", zegt Bouwhuis. "Maar je moet wel 100% zeker weten dat het vertrouwd is."

Gokken op vergunning

Bouwhuis heeft na zijn vragen een telefoontje gekregen van wethouder Erik Faber, vertelt hij. Die deelde mede dat de werkzaamheden zijn stilgelegd. Bouwhuis: "Het schijnt vaker voor te komen dat initiatiefnemers al van start gaan voordat de omgevingsvergunning wordt verleend. Dan gokken ze erop, want vaak komt die vergunning wel. Maar het hoort niet zo."

De bouw is nu dus stilgelegd. Voorzitter Westert van het dorpsbelang hoopt dat de aanleg helemaal niet meer doorgaat, maar vreest dat de vergunning uiteindelijk wel wordt verleend. "Maar dat moeten we eerst maar even afwachten."

Powerfield was zaterdagavond telefonisch niet bereikbaar.