Aanleg van glasvezel in het zuidelijk deel van Sudwest Fryslân

HEEG- Na de start van de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren kondigde DFMopGlas deze zomer aan ook glasvezel te gaan aanleggen in het zuidelijk deel van Sudwest Fryslân. De afgelopen maanden zijn DFMopGlas en DELTA Fiber Netwerk samen met de aannemer druk bezig geweest met de voorbereidingen. Vandaag zetten wethouder Faber, Jaap Bosma en Anja Rombout van DFMopGlas en Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk de eerste schop in de grond.

De eerste schop in de grond vond plaats bij de eerste PoP locatie in Heeg. Een PoP is hetverdeelpunt dat het glasvezelnetwerk in de kleine dorpskernen en het buitengebied koppelt aan het basisnetwerk in Fryslân.

DFMopGlas en DELTA Fiber Netwerk zijn verheugd dat de aanleg start.

Jaap Bosma van DFMopGlas; “DFMopGlas heeft tot doel dat glasvezel beschikbaar is voor iedereen in Fryslân. Of je nu woont in een buitengebied, in een kleine dorpskern of in de stad. Internet is de nieuwe mobiliteit. Contact met de wereld haal je naar je toe; met thuiswerken, met digitaal onderwijs thuis maar ook digitale zorg. Bovendien ervaren we internet als nutsvoorziening. En als dat elders in Nederland voor iedereen via een vierbaans snelweg tot in de woning kan, dan moet dat in Friesland niet een karrenspoor blijven of her en der een stukje snelweg. Een heel nieuw netwerk naar alle adressen!”

Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk; “We zijn heel bij dat we nu ook kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Sudwest Fryslân. Samen met DFMopGlas helpen we met het realiseren van de missie van glasvezel voor heel Fryslân. Tijdens de Coronacrisis is het nog duidelijker geworden hoe essentieel het is om thuis een snelle en stabiele internetverbinding te hebben. Glasvezel is daarmee aantrekkelijker dan ooit.”

Ook vanuit de gemeente is er veel steun voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Wethouder Faber; “‘Wat goed is komt snel’ is een gezegde, dat je vooral hoort in de sportwereld. ‘Alle goede dingen komen langzaam’ is een ander gezegde, dat hier haaks op staat, en zeer van toepassing is op wat we hier vanmiddag in klein comité vieren. Want over de aanleg van glasvezel is - en dan vooral in het buitengebied – wordt al jaren gesproken. Tegelijkertijd is glasvezel een al lang gekoesterde wens. Niet alleen vanuit de samenleving, maar oók van het college en van de gemeenteraad. Want glasvezel – ‘glêstried’ in correct Fries - biedt een ultrasnelle en stabiele toekomstbestendige verbinding voor internet. Glasvezel is daarmee van groot belang voor de sociale en economische ontwikkeling in onze vele tientallen kilometers grote gemeente. Denk daarbij niet alleen aan de vele agrarische bedrijven. Denk vooral ook aan de ontwikkelingen in de zorg, de dienstverlening op afstand en het thuiswerken waarmee velen van ons de afgelopen maanden – noodgedwongen – zeer vertrouwd zijn geraakt. Dan is het niet moeilijk om te voorspellen dat de behoefte aan snelle data de komende jaren alleen maar zal toenemen.”

Eerste graafwerkzaamheden

Aannemer Allinq leeft het glasvezelnetwerk aan in Sudwest Fryslân en zij hebben al de nodige voorbereidingen getroffen. Alle bewoners met een abonnement worden bezocht om te bepalen waar de glasvezelaansluiting in het huis aangelegd gaat worden. Ook starten binnenkort de graafwerkzaamheden. Voor vragen over de planning of aansluiting kan direct contact opgenomen worden met Allinq. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur via telefoonnummer 088 600 71 07 of per mail naar glasvezelbuitenaf@allinq.nl.

Glasvezel buitenaf gaat verder als DELTA Fiber Netwerk

Glasvezel buitenaf heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden en is inmiddels actief in 11 provincies. Omdat de focus de komende jaren ook komt te liggen op de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken in kleinere steden en dorpen, gaat Glasvezel buitenaf verder onder de naam DELTA Fiber Netwerk. DELTA Fiber Netwerk richt zich daarnaast ook op de zakelijke markt, met de aanleg van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Vanaf heden vindt u alle informatie op www.gavoorglasvezel.nl.