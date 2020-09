Aangenaam weertje

SNEEK-De tropische warme lucht is weer uit onze provincie vertrokken, het blijft komende dagen aangenaam nazomerweer met een temperatuur die enkele graden boven normaal ligt. De dagen verlopen tot zondag grotendeels zonnig en droog, dit bij een wind die meest uit het noordoosten tot oosten waait.

Vandaag staat er een noordelijke wind, op de Wadden matig tot vrij krachtig. Wolken en zon, dat is zo'n beetje het weerbeeld aan de hemel deze dag, dit bij een temperatuur van 20 graden op de Waddeneilanden, tot een 23 graden in het zuidoosten van Friesland.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 8 graden is het oosten van de provincie, tot een 13 graden op de Wadden.

Morgen levert de temperatuur nog wat in, op de Wadden komt deze op een 19 graden uit, elders enkele graden hoger. Het is zonnig dit bij een noordoostelijke wind die matig is, op de Wadden af en toe vrij krachtig.

Vrijdag vrij zonnig, temperatuur op die dag 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind.

Dirk van der Meer