AAN-campagne fietsverlichting

SNEEK-Uit metingen is gebleken dat slechts 50% van de fietsers met fietsverlichting rijdt. Dat moet anders. In de maanden oktober en november wordt daarom in Nederland de ‘AAN’-campagne gevoerd om meer fietsers met licht te laten fietsen. Heb jij je fietsverlichting aan in het donker? Dan maak je minder kans op een ongeluk én voorkom je dat je een boete krijgt.