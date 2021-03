75-jarige Jan de Bruin trakteert z’n jubileumgenoten van Bouwgroep Friso op gebak

SNEEK- Jan de Bruin, oud-hoofd inkoop van bouwbedrijf Friso uit Sneek heeft z’n voormalige collega’s vanmorgen op gebak getrakteerd. Uiteraard niet zonder reden. De Bruin, oer-Sneker ( hij werd in 2005 benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan) viert zijn 75ste verjaardag en dat doet z’n oud-werkgever ook.

“Als ik 75 jaar word, dan is ons bedrijf dat ook en zal ik op kantoor trakteren”, had Jan de Bruin ooit gezegd. Een man een man, een woord een woord. En zo stond Jan de Bruin vanmorgen met gebak in het Friso kantoorgebouw aan de Pieter Zeemanstraat met gebak.

“De Bruin wilde na aflevering van het gebak weer met stille trom vertrekken”, zegt Arjen Bakker van Friso. “Maar toen we er lucht van kregen hebben we toch maar even met elkaar een kopje koffiegedronken. Uiteraard op veilige corona-afstand.”

Na het fotomoment met directeur Henk Dedden, vertrok De Bruin weer. De geste van de oud-inkoper werd zeer op prijs gesteld.