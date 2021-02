4.222 poppen maken voor Kamp Morra, help jij mee?

MORRA- Bij het dorp Morra, boven in Friesland, staan op 2 april duizenden poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. De initiatiefnemers van ‘Kamp Morra’ zijn op zoek naar gezinnen, dorpen, wijken en scholen in Noord Nederland die de ruim 4.000 poppen willen maken, en hiermee samen bouwen aan Kamp Morra.

‘We willen hiermee aandacht vragen voor de kinderen in Kamp Moria en alle gevluchte kinderen in Griekenland en er zo voor zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te helpen bovenaan de agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Daarnaast staat wat ons betreft elke pop die gemaakt wordt voor een gesprek aan de keukentafel over de kinderen daar en de omstandigheden waarin ze leven. Door kinderen en jongeren te betrekken hopen we de politiek van morgen positief te beïnvloeden zodat zij later andere keuzes maken!’ aldus Sharon Postma een van de initiatiefnemers.

Het maken van de poppen kan heel simpel met twee takken, een kartonnen bord en een lampje. Elke pop draagt een t-shirt, trui of jasje, deze worden na 2 april naar een vluchtelingenkamp gebracht.

Op www.kampmorra.nl kan iedereen, van gezin tot dorp en van wijk tot school, zich aanmelden voor het maken van poppen. Op de website is ook een handleiding voor het maken van de poppen en het aanmeldformulier. ‘Kamp Morra is een burgerinitiatief. Wij, Sharon Postma, Wini Weidenaar en ik, doen dit vrijwillig, maar we doen het zeker niet alleen. We krijgen hulp van verschillende mensen die hun tijd ook vrijwillig inzetten, waaronder Vluchtelingenwerk die deze actie ondersteunt. De eerste mensen die meehelpen en ook dorpen, verenigingen en organisaties die elk meer dan 100 poppen gaan maken, hebben zich al aangemeld,’ aldus Marian van Voorn.