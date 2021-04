4.222 poppen in Kamp Morra symbool voor alleenreizende vluchtelingkinderen

MORRA- Sinds gisteren staan er 4.222 poppen in een weiland aan de rand van het dorp Morra. De ruim 4.000 poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven, zoals Kamp Moria. Gezinnen, dorpen, kerken, scholen en vriendengroepen maakten samen deze poppen voor Kamp Morra. Meer dan 3.000 mensen hebben meegeholpen.

‘We vragen hiermee aandacht voor de kinderen in Kamp Moria en alle gevluchte kinderen in Griekenland. We willen met dit statement zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te helpen bovenaan de agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Wij hebben het hier in Nederland heel goed en hoeven niet in een tent te slapen of drie uur in de rij te wachten voor de douche. We hopen dat Nederland een humaner beleid gaat voeren. Syrië wordt verscheurd door oorlog, maar was vroeger een welvarend land net als Nederland. Door de actie ga je ook nadenken en met elkaar praten over de vluchtelingenpolitiek” aldus Elizabeth Pilat een van de initiatiefnemers van Kamp Morra

Dat laatste is gebleken, vooral scholen zijn blij met het initiatief omdat het maken van de pop inderdaad aanleiding is voor een gesprek. Het vaak zo precaire onderwerp, vluchtelingen, is dankzij Kamp Morra bespreekbaar gemaakt.

Gesprek aan de keukentafel

‘En dat was precies het doel want elke pop die gemaakt is staat voor een gesprek aan de keukentafel of in de klas over de kinderen daar en de omstandigheden waarin ze leven. Door kinderen en jongeren te betrekken hopen we de politiek van morgen positief te beïnvloeden zodat zij later andere keuzes maken!’ vult Sharon Postma aan die naast Elizabeth samen met Wini Weidenaar en Marian van Voorn Kamp Morra hebben geïnitieerd.

Het statement is geslaagd, het aantal 4.222 alleenreizende kinderen was vorige week alleen nog maar een getal maar heeft nu een gezicht gekregen, 4.222 gezichten. Eigenlijk zelfs nog meer want er moesten donderdag nog gaten bij gemaakt worden omdat de poppen maar bleven komen. Het heeft heel veel mensen in beweging gebracht en tot nadenken aangezet.

En nu maar hopen dat er naast bewustwording ook actie ondernomen wordt door de politiek. ‘We sturen alle kamerleden binnen nu en twee weken een brief met een film van Kamp Morra zodat ook zij de impact gaan ervaren. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan niet ook in actie komen’ besluit Marian.