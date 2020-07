10.000 huishoudens zonder water in de Zuidwesthoek

Naar schatting zitten 10.000 huishoudens zonder water. Er komt in dit gebied tussen de IJsselmeerkust en Goingarijp en tussen Kûbaard en Balk geen of bijna geen water uit de kraan.

Woordvoerder Cornelis Vlot van Vitens: "Er is sprake van een leidingbreuk tussen Spannenburg en Bolsward, de precieze locatie van de lekkage zijn we aan het onderzoeken. Er blijken in ieder geval na een eerste schatting zo'n 10.000 huishoudens zonder water te zitten. Tot hoe laat de waterstoring precies duurt is nog niet bekend."

De monteurs van Vitens proberen de overlast van de waterleidingbreuk zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor maken ze gebruik van speciale afsluiters. "Hoe groot het gebied is wat last blijft houden van de storing nadat de afsluiters zijn ingesteld, durf ik op dit moment nog niet te zeggen", zo zegt Vlot.