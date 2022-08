Alfa Accountants en Adviseurs verhuist binnen Sneek

SNEEK - Alfa Accountants en Adviseurs verhuist per eind oktober naar een nieuw kantoor aan de Selfhelpweg 121a in Sneek. De nieuwe locatie ligt aan de A7 en is een mooie plek waar medewerkers goed kunnen werken. Tevens is deze zichtlocatie voor klanten goed bereikbaar. De medewerkers van het Friese kantoor hebben ook de mogelijkheid om te werken vanuit de Alfa-kantoren in Leeuwarden en Buitenpost. Er is daarnaast ruimte om deels thuis te werken en medewerkers zijn regelmatig bij klanten aan het werk.

“We gaan met onze tijd mee door te werken op de tijd en de plaats die bij de medewerker past en daarom richten we onze huisvesting in Sneek anders in. In de praktijk zien we dat veel collega’s steeds meer naar klanten gaan en er daarnaast voor kiezen om op ons kantoor in Leeuwarden of deels thuis te werken”, vertelt Sicco de Vries, directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs in Friesland. “We hebben aan de Lynbaan 25 in Leeuwarden voldoende ruimte om samen te werken en elkaar te ontmoeten.”

Uitvalsbasis: Alfa in Leeuwarden

Dat Leeuwarden de uitvalsbasis blijft, is niet zo gek. Het kantoor aan De Werp in Leeuwarden is in het jaar 2019 opgeleverd, voldoet aan de hoogste BREEAM-norm en is energieneutraal. Het nog vrij nieuwe kantoor is één van de meest duurzame kantoorpanden van het Noorden. “Wij willen ons kantoor Leeuwarden graag als uitvalsbasis gebruiken, omdat onze medewerkers elkaar door hybride werken minder vaak zien. In Leeuwarden creëren we nu een ‘clubhuis’ waar we elkaar ontmoeten en samenwerken, zodat we onze klanten optimaal kunnen bedienen”, aldus De Vries.

Vestigingen in Sneek en Buitenpost

“Tegelijkertijd willen we ook aanwezig blijven in Sneek en Buitenpost. Daarom hebben we ervoor gekozen om hier kleinere kantoren te vestigen waar Alfa-collega’s regelmatig aanwezig zijn en klanten welkom zijn op afspraak. Zo zijn we toch dichtbij, betrokken in het marktgebied en kunnen we iedereen faciliteren. Daarbij komen we natuurlijk ook graag op locatie van de klant”, vertelt de directievoorzitter van de Friese kantoren.

Als alles meezit, vindt de verhuizing van het kantoor van Alfa in Sneek plaats per eind oktober.