Aldi sluit dag winkel in verband met aanpassingen

SNEEK- ALDI doet een aanscherping van de ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) formule. De discounter komt met duidelijke ACTIE-communicatie in de winkels, waarmee acties uit de folder in de filialen direct herkenbaar zijn. Daarnaast wordt de winkel door een aangepaste warenindeling en een nieuwe opstelling van de schappen overzichtelijker. Producten zijn vindbaar op plekken waar de klant ze verwacht. Eenvoud en het echte discountgevoel worden door deze aanscherpingen in de filialen nog meer zichtbaar en dat maakt boodschappen doen nog eenvoudiger voor de klant.