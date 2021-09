Aldegeaster Skilderijen als muzikale ode aan het ‘puollelanskip’

OUDEGA_ Liggend op een strandlaken in het zand en voorzien van koptelefoon voor een optimaal geluid beleefden zo’n 300 mensen gisteravond De Aldegeaster Skilderijen op de Oudegaaster Brekken.

Een ode aan het poelenlandschap, zo werd het genoemd door de organiserende Kulturele Kommisje. Een muzikale ode was het met het sublieme Koperguod onder leiding van Andries Kramer zeker. Moessorgski’s Schilderijententoonstelling met haar majestueuze passages leende zich, zo bleek, uitstekend voor deze unieke openluchtlocatie.

Bijzondere verhalen

De bijzondere verhalen en sprookjes, gebaseerd op honderden jaren geschiedenis van de vele poelen rondom Oudega werden vanaf het water voorgedragen door Gisela Schadenberg, het geheel werd uitgevoerd onder regie van Romke Gabe Draaijer.

Een productie die zeker het bekijken en beluisteren waard is, dit is mogelijk via de link https://bit.ly.Skilderijen