Ald Snitser Elmar Kuiper wint foar sawol proaza as poëzy in Relypriis

LJOUWERT – Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dit jier foar de 67ste kear útskreaun, binne 97 ynstjoeringen ynkommen, 34 koarte ferhalen en 63 gedichten. De sjuery, besteande út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven, dy’t de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat trije ferhalen en trije gedichten bekroand. Elmar Kuiper fan Jorwert, mar berne yn Snits, wûn in priis foar sawol it ferhaal In frjemde fûgel as it gedicht Ferlosboartsje.