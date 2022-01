Albert Jan van de Belt (27) uit Woudsend fietst 600 kilometer naar Parijs om geld op te halen voor daklozen

WOUDSEND -Van Amsterdam naar Parijs op de fiets. Albert Jan van de Belt (27) uit Woudsend is het van plan. Met de fietstocht van 600 kilometer wil hij duizenden euro’s ophalen voor daklozen in Nederland. “Iedereen verdient een kans op een goed bestaan.”

Van de Belt doet mee aan Bike For Homies, een initiatief van de Homies Foundation om geld in te zamelen voor de daklozen. Sinds 2009 is het aantal dak- en thuislozen in Nederland meer dan verdubbeld. Met het ingezameld geld kan bijvoorbeeld woonruimte worden gerealiseerd. Alles wat je maar kan verzinnen om het leven van daklozen weer op de rit te krijgen.

De fietstocht van Van de Belt begint op 19 juni in Amsterdam en eindigt op 24 juni in Parijs

“Ik sta achter dit doel, omdat ik vind dat iedereen een kans verdient op een goed bestaan. Daarnaast vind ik dat je mensen moet helpen die het moeilijk hebben.”

De Fries kijkt uit naar het avontuur. “Ik zat er al langer aan te denken om een grote fietstocht te maken voor een goed doel. Ik heb eigenlijk geen idee hoe zwaar het wordt, maar door regelmatig te trainen zal het moeten lukken.”

Van de Belt is via de website www.bikeforhomies.nl al begonnen met zijn inzamelingsactie. Zijn plan is om 10.000 euro op te halen met zijn fietstocht naar Frankrijk. Hij zal honderd kilometer per dag moeten fietsen om Parijs op tijd te halen. “Ik kijk er enorm naar uit en hoop dat mensen mijn initiatief willen steunen.”