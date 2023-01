Albert Heijn en Viënne van der Knaap gaan samenwerking aan

De sponsorsamenwerking met van der Knaap is het initiatief van de Albert Heijn ondernemers uit Franeker, Wolvega en Damwoude. De 12 jarige Sneeker kan worden gezien als een groot sporttalent. Deze zomer werd ze voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen Fierljeppen bij de meisjes. Nu richt ze zich volledig op het hardlopen (atletiek).

Aanstaande zondag verdedigt ze haar Nationale titel op de 1.000 meter (indoor). In september werd ze 2e op het Nationale kampioenschap op de baan van het Olympisch stadion in Amsterdam. Later dit jaar doet ze een poging om de snelste tijd ooit op de 1.000 meter bij de meisjes (U14) te lopen.

‘Het is mooi om te zien hoe ambitieus en gefocust Viënne is, aldus Mirjam Kuipers, vestigingsmanager van Albert Heijn Franeker. ‘We willen haar graag ondersteunen om haar sportieve doelen te bereiken.